Аджиев А., Кадыраджиев К. Русско-кумыкский разговорник

Русско-кумыкский разговорник
Перед Вами словарь-разговорник, который может помочь Вам усвоить язык одного из
народов Дагестана —кумыков. «Язык — ключ к сердцу»,— гласит кумыкская пословица,
и действительно, изучив язык народа, можно лучше познать и его душу, и традиции, и
культуру, и историю...
Через «маленькое окошко» кумыкского языка можно увидеть достаточно большие
просторы мира. И это не только потому, что в связи с особенностями социально-
экономического и историко-культурного развития нашего региона кумыкским языком
традиционно владели многие представители народов Северо-Восточного Кавказа и что
такая популярность языка кумыков в известной мере сохраняется и поныне. Не менее
существенно то, что тюркские языки в основной своей массе сохраняют между собою
значительную близость, и поэтому, овладев кумыкским языком, можно общаться и с
носителями многих других тюркских языков. Так, практически без всякой
дополнительной подготовки кумык может общаться с ногайцами, карачаевцами и
балкарцами. Незначительны расхождения кумыкского языка с крымскотатарским и
казанскотатарским, с гагаузским, с караимским языками. При усвоении некоторых, в
принципе не сложных и не многочисленных, закономерностей тюркских языков, а также
пополнении своего словарного запаса небольшим количеством новых слов, человек,
владеющий кумыкским языком, сможет общаться с узбеками, казахами, киргизами,
башкирами, азербайджанцами, туркменами, каракалпаками, алтайцами, тувинцами,
хакасами. Более того, знание кумыкского языка может помочь общению и за рубежами
нашей страны, ибо, как известно, значительная часть азербайджанцев, уйгуров, узбеков,
казахов, туркменов и некоторых других тюркоязычных народов проживает в ряде
Восточных стран, а турецкий язык, тоже очень близкий к кумыкскому, является одним из
довольно распространенных международных языков.
Отметим, что тюркские языки, в том числе кумыкский, относятся к числу наиболее легких
для усвоения языков.
Абдулхаким Аджиев
Калсын Кадыраджиев