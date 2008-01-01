Аджиев А., Кадыраджиев К. Русско-кумыкский разговорник

Русско-ку мыкский ра зговорник

Перед Вами словарь- разг о ворник, который может пом о чь Вам ус во ить язы к одного из

наро д ов Даг естана —ку мыко в. «Язык — ключ к сердц у »,— гласит ку мыкская по словица,

и действи тельно, изу чив язык народа, м о жно лу чш е по знать и его ду ш у , и традиции, и

ку льт уру , и исто рию...

Через «маленько е окошко» ку мыкско го языка можно у в идеть достато чно бол ьшие

про сторы мира. И эт о не только потому , что в св язи с особенно стя ми с оциально-

экономи ческог о и историко-ку льт у рно го разви тия нашег о региона ку м ыкским яз ыком

традиционно владели м ногие представители народов Север о-Восточного Кавказа и что

такая по пу лярн ость языка ку мы ков в известной мере сохраняе т ся и по ныне. Не менее

су ществен но то, что тюркские языки в основной своей массе со храняют между собо ю

значительную близо сть, и поэтому , овладев кумыкским языком, можно о б щ аться и с

но сителями многих др у ги х тюркских язы ков. Так, практически без в сяк о й

дополн ительн о й п о дготовки ку мы к мо жет общаться с ногайцами, карачае вцам и и

балкарцами. Незн ачительны расхождения ку мыкско го языка с крымскотатарским и

казанскотатарским, с гагау з ским, с караимским языками. При у сво ении нек о торых , в

принци пе не сложных и не мн ого численных, закономерностей тюркских яз ыков, а такж е

по полнении своего сл о варного запаса небольшим количеством новых слов, человек,

владеющий ку мыкским языко м, см о жет общаться с у зб еками, казах ами, киргизами,

башкирами, азербайджанцами, ту р кменами, кара калпак ами, алтайцам и, ту в инцами,

ха касами . Бо лее тог о , знание ку мы кского языка может помочь общени ю и за рубежами

нашей страны, ибо, как известно, значительная часть азербайджанцев, у йг у ро в, у з беков,

казах о в, ту ркмено в и нек о торых дру гих тюрко язычных народов проживает в ряде

Восточны х стран, а ту рецкий язык, тоже очень б лизкий к ку м ыкском у , является одним из

дово льно распр о страненных м ежду наро дных языков.

Отметим , чт о тюркские язы ки, в том числе ку м ы кский, относятся к чи слу наи более лег ких

для у сво ения язык о в.

Абдулхак им Аджиев

Калсын Кадыраджиев